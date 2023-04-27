2023/04/27 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، حيث لقيت بعض الدعم بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين مدفوعة بمخاوف من ركود أمريكي وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يرتفع وخام برنت يقترب من 78 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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