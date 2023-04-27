2023/04/27 | 09:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lu8I8GTSbHU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتقادات من مختصين للموازنة الثلاثية.. سياسة التشغيل فيها رشوة اجتماعية | اخبار الثامنة 2023/4/26) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتقادات من مختصين للموازنة الثلاثية.. سياسة التشغيل فيها رشوة اجتماعية | اخبار الثامنة 2023/4/26) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).