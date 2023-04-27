2023/04/27 | 09:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد الحسني عندما يندرج اسمك ضمن لائحة المشاهير سواء كنت...

ظهرت المقالة هل اصبحت كرة القدم مؤسسة ربحية؟! من يعلم لاعبينا روح الايثار؟! أولاً على المسلة.

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