مسؤول حكومي: توجه عام لتقليل الفجوة في الرواتب 

2023/04/27 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان، عزم الحكومة على إجراء التعداد السكاني.

وأضاف جوهان في لقاء متلفز، أن "هناك توجهاً عاماً للدولة لتقليل الفجوة في الرواتب"، في حين رأى أن "إلغاء بعض مخصصات الرواتب سيواجه تحدياً".

وأوضح، أن "الموازنة التشغيلية تبلغ 75 بالمئة من الموازنة"، لافتاً إلى أن "مبالغ الحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 4.5 ترليون دينار".

ومضى جوهان إلى القول إن "نسبة الفقر في العراق تبلغ 22 بالمئة، ونسبة البطالة تبلغ 13 - 15 بالمئة".

وتابع، أن "العراق سيشهد تحولاً كبيراً في مجال الطرق والجسور خلال العامين المقبلين، ومشاريع المستشفيات الكبرى ستنجز خلال العام المقبل".

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