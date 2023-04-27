5 و10 ملايين.. الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف

2023/04/27 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة 10 ملايين دينار، بالإضافة إلى السلفة التكميلية البالغة 5 ملايين.

‎وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية الكترونياً من خلال تطبيق مصرف الرشيد".

وأضاف البيان، أنه "لا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

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