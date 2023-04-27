"الأولى منذ قرن".. بايدن يقرر زيارة بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل

2023/04/27 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتوجه جو بايدن، إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل في أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.

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