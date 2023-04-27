عالمياً.. ارتفاع اسعار الذهب مع هبوط مؤشر الدولار

2023/04/27 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0230 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2005.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.02 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1092.68 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1513.81 دولار.

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