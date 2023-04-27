مداهمة كراج لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم في ميسان

2023/04/27 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الخميس، مداهمة كراج لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم في محافظة ميسان.





وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة وبالتنسيق مع شعبتي الاستخبارات وأمن الأفراد لشرطة الطاقة تمكنت قوة من مداهمة كراج لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في محافظة ميسان".

وأضافت "حيث تم اعتقال متهم كان متواجداً داخل الكراج وضبط خزانات سعة 20000 ألف لتر عدد 4 وخزانات سعة 10000 عدد 4 ومولد كهرباء كبير الحجم".

وأوضحت أن" المتهم أودع بالتوقيف مع رفع المضبوطات من قبل القوة أعلاه تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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