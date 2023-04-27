السودان.. شهود لـCNN: تحليق للجيش شمالي الخرطوم والدعم السريع يرد بمضادات جوية

2023/04/27 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شهود عيان لصحفيي شبكة CNN في السودان، الخميس، إن طائرات القوات المسلحة السودانية كانت تحلق فوق منطقة كافوري شمالي العاصمة الخرطوم وشرقي بحري.في حين أطلقت قوات الدعم السريع عليها أسلحة مضادة للطائرات.

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