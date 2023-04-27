2023/04/27 | 10:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP جا مورانت لاعب ممفيس غريزليز وخلفه ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز خلال لقاء الفريقين في الدور الاول للـ “بلاي أوف” في ممفيس في 26 نيسان/أبريل 2023 ممفيس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أبقى جا مورانت على حظوظ ممفيس غريزليز بالتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية “بلاي أوف” لدوري كرة السلة الأميركي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوري السلة الامريكي: مورانت يُبقي على حظوظ غريزليز وتأهل نيكس وميامي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوري السلة الامريكي: مورانت يُبقي على حظوظ غريزليز وتأهل نيكس وميامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).