فوز االممثلة الأميركية ميريل ستريب بجائزة أميرة أستورياس

2023/04/27 | 10:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الممثلة الأميركية ميريل ستريب في مدينة تورونتو الكندية في 9 أيلول/سبتمبر 2019 مدريد (أ ف ب) – فازت الممثلة الأميركية ميريل ستريب الأربعاء بجائزة أميرة أستورياس الإسبانية، إحدى أبرز الجوائز في البلدان الناطقة بالإسبانية، عن “أدائها الذي لا يُنسى” لـ “الشخصيات النسائية المعقدة” طوال مسيرتها الفنية التي بدأت قبل أكثر من خمسين عاماً.[…]

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