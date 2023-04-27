بايدن سيقوم بزيارة تاريخية إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل

2023/04/27 | 10:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الرئيس الأميركي جو بايدن في حديقة الورود في البيت الأبيض بواشنطن في 21 نيسان/أبريل 2023 بور موريسبي (أ ف ب) – سيتوجه جو بايدن إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل في أول زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.وقال وزير […]

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