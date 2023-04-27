محاولة انتحار فاشلة لرجل وزوجته في بغداد.. تعرف على التفاصيل

2023/04/27 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الخميس، بتسجيل محاولة انتحار فاشلة من قبل رجل وزوجته في بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “ذوي الرجل وزوجته وحين نقلهم الى المستشفى قالوا بأنهم حاولوا الانتحار دون معرفة الاسباب”.وأضاف المصدر ان “الزوج صاحب التولد ١٩٩٦ قام بجرح نفسه بواسطة اله حادة في الوريد الايسر والرقبة، فيما اصيبت […]

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