بأساليب مختلفة ومحاولات باءت بالفشل.. بغداد تصحو على حالات انتحار عديدة

2023/04/27 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنشهدت العاصمة بغداد، اليوم الخميس 27 أبريل/نيسان 2023، 4 حالات انتحار في مناطق متفرقة بأساليب مختلفة.

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