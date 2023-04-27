2023/04/27 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني /، اليوم الخميس ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في العاصمة بغداد وعموم العراق.في بغداد: سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يعاود الارتفاع في سوق العراق المركز الخبري الوطني.

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