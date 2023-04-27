محافظ البنك المركزي: نسعى لتعزيز مفهوم الشمول المالي وتمويل الاقتصاد الاخضر

2023/04/27 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، انه في اليوم العربي للشمول المالي وتحت شعار (تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ) فأن البنك المركزي يسعى الى تعزيز الشمول المالي من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتمويل الاقتصاد الاخضر.

وقال العلاق في كلمة له بمناسبة اسبوع الشمول المالي واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان البنك المركزي يسعى لتعزيز مفهوم الشمول المالي وتمويل الاقتصاد الاخضر، ويأتي ذلك بالتزامن مع توصيات مؤتمر العراق للمناخ للحد من مخاطر التغيرات المناخية على البلد فقد صنفت البيانات الدولية العراق كواحد من خمسة دولاً الاكثر تضرراً في العالم من هذه التغيرات.

واضاف ان البنك يدعم البرنامج الحكومي في ايجاد الحلول المستدامة للحد من تغيرات المناخ والتصحر، ومن هذا المنطلق فقد اطلقنا مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ، مشيرا الى ان البنك يعمل على حث القطاع المالي والمصرفي على دعم المشاريع والقطاعات التي تساهم في تقديم الخدمات والمنتجات الصديقة للبيئة.

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