تداعيات هروب

2023/04/27 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس، وصول وفد أمني رفيع من وزارة الداخلية للوقوف على تحصين مواقف وسجون محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن" هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش من زنزانته في احدى المواقف الامنية ببغداد اعاد النظر بخطورة وجود ثغرات واهمية الاخذ بالاعتبار امكانية تكرار هكذا حوادث في مواقف وسجون اخرى ومنها ديالى".

واضاف، أن" وفد رفيع من وزارة الداخلية وصل بعقوبة وبدء في جولة ميدانية للوقوف على مراحل تحصين مواقف الشرطة وسجونها وفق اليات مشددة للغاية "، مؤكدا بأن "عمليات التحصين تجري وفق اوامر عليا".

واشار الى أنه" هناك تعليمات بتوسيع دائرة استخدام اجهزة التشويش في السجون والمواقف ونقل المتهمين الخطيرين جدا الى مواقع أكثر تحصينا مع اجراء بعض المتغيرات التي تسهم في جعل اي محاولة للهروب صعبة بل مستحيلة".

واقر المصدر بأن" هروب كمبش فتح الابواب امام ملف امن المواقف والسجون في مراكز الشرطة ليست في ديالى فحسب بل كل المحافظات".

واثار هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق العديد من ردود الأفعال الغاضبة، حيث تمكن كمبش من الهروب من محبسه بمركز شرطة كرادة مريم المجاور للمنطقة الخضراء من جهة بوابة التخطيط، والتي تعد من أكثر المناطق تحصينا في العراق.

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