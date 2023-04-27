احداث نيسان.. طائرة خاصّة تنقل الوفد العراقي الثقافي المشارك في معرض تونس للكتاب

2023/04/27 | 11:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الخميس 27 نيسان 2023 طائرة خاصّة تنقل الوفد العراقي الثقافي المشارك...

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طائرة خاصّة تنقل الوفد العراقي الثقافي المشارك في معرض تونس للكتاب أولاً على المسلة.

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