منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي في السودان

2023/04/27 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة تحذيرات من خطر بيولوجي بعد أن استولى مقاتلون من أحد الفصائل على مختبر صحي في الخرطوم.المزيد من التفاصيل لدى إليزابيث كوهين، كبيرة مراسلي CNN الطبيين.

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