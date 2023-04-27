2023/04/27 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت لجنة الحكام بالاتحاد العراقي

لكرة القدم، الأنباء التي تم تداولها

بفرض عقوبات ضد عدد من الحكام لأرتكابهم

اخطاء فادحة في بعض مباريات الدوري

الممتاز.

ونفى محمد عرب، نائب رئيس لجنة الحكام

مساء الي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يكشف حقيقة معاقبة حكام الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يكشف حقيقة معاقبة حكام الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).