2023/04/27 | 11:38 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التخطيط، عزم الحكومة على
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إجراء التعداد السكاني ، فيما كشفت عن
توجه لتقليل الفجوة في رواتب الموظفين.
وقال ماهر جوهان وكيل وزارة التخطيط، أن
"الحكومة عازمة على إجراء التعداد
السكاني"، لافتا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: الحكومة عازمة على إجراء التعداد السكاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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