التخطيط: الحكومة عازمة على إجراء التعداد السكاني

2023/04/27 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، عزم الحكومة على

إجراء التعداد السكاني ، فيما كشفت عن

توجه لتقليل الفجوة في رواتب الموظفين.

وقال ماهر جوهان وكيل وزارة التخطيط، أن

"الحكومة عازمة على إجراء التعداد

السكاني"، لافتا

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