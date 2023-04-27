2023/04/27 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت اختصاصية الأمراض الجلدية الطبيبة مامينا توريغانو، أن الهواتف المحمولة تتسبب بمشاكل جلدية منها ظهور حب الشباب.وشددت على أن “الحفاظ على نظافة الهواتف أمر بغاية الأهمية، فهذه الأجهزة مغطاة بالبكتيريا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهواتف المحمولة تتسبب بمشاكل جلدية منها ‘حب الشباب’ المركز الخبري الوطني.

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