2023/04/27 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هناك دول رخيصة جدا للسفر اليها بالنسبة، سواء ما يتعلق بالمطاعم ولا تكلف الحياة فيها كثيرا من المال، ومع ذلك فإنها لا تقدم مستوى معيشياً متميزا بالنسبة لمواطنيها حسب موقع موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ضمن قائمة أرخص دول العالم في تكلفة الطعام المركز الخبري الوطني.

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