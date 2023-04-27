بفعل ارتفاع الانفاق التشغيلي على الاستثماري.. المالية النيابية تحذر من

2023/04/27 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الخميس، على ضرورة زيادة الانفاق الاستثماري بالموازنة، معتبرا أن زيادة الأرقام التشغيلية تضعنا بـ"المحظور"، على حد تعبيره.

وقال العطواني لـ(بغداد اليوم)، إن "التقارب بين الموازنة التشغيلية والاستثمارية من ناحية الأرقام سيدع لدينا رفاهية نسبية من ناحية تطوير الاقتصاد من خلال زيادة مبالغ الاستثمار"، مستدركًا: "لكن ان تبقى الموازنة الحالية 75 % منها موازنة تشغيلية، فهذا يضعنا امام مسالة مهمة وهي ضرورة إعادة النظر من الحكومة بزيادة التنمية ودعم القطاع الخاص وهذه كلها أمور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار".

واكمل البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة للعام الحالي وبانتظار تشريعها بالفترة المقبلة، وسط استمرار الخلافات والملاحظات والاعتراضات على كبر الجانب التشغيلي في الموازنة وضخامة العجز.

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