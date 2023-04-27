اجرام بغداد تكشف حادث سرقة عجلة وتضبط السارق

2023/04/27 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد اليوم الخميس عن حادث سرقة عجلة وضبطها مع السارق في شمال البلاد.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز انه “استخبرت مفارز مديرية مكافحة الإجرام / مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة عن وجود حادث سرقة عجلة ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث.[…]

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