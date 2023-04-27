2023/04/27 | 11:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t89wTShWzzQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاقة التعديل الوزاري المرتقب بـسخونة الصيف) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاقة التعديل الوزاري المرتقب بـسخونة الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).