بالتفاصيل.. السوداني يطلق مشروعين جديدين لفك الزحامات المرورية في بغداد

2023/04/27 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نص بيان مكتب السوداني:

أطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس وعبر دائرة تلفزيونية، مشروعين من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، والذي ينفذ من قبل دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء مجسّرين على تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في جانب الكرخ، الأول فوق فضاء ساحة عدن على شارع الإمام موسى الكاظم (ع) بمسارين، والمجسر الثاني بمستوى أعلى، فوق فضاء ساحة صنعاء يربط شوارع الربيع والنوّاب والإمام موسى الكاظم (ع)، مع تنفيذ منحدرات وطرق سطحية للمقتربات والشوارع المؤدية.

أمّا المشروع الثاني، فيتضمن إنشاء مجسّرين لتطوير تقاطع (الدورة- السيدية) على طريق بغداد - الحلّة.



المجسّر الأول يربط شارع المصافي مع الطريق العام المتجه الى الحلة، والثاني يربط طريق الحلة القادم من تقاطع أم الطبول بشارع المصافي بمستوى ثانٍ مع تنفيذ المقتربات. وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذين المشروعين، يندرجان ضمن ما وعدت به الحكومة في برنامجها بالعمل على تطوير الطرق و فك الاختناقات المرورية، وتنفيذ حلول دائمة وسريعة وفق دراسات ومخططات هندسية تعدّها جهات مختصة، تضع بعين الاهتمام التوسّع السكاني وتيسير حركة المرور.

وشدد سيادته خلال الإعلان عن هذه المشاريع على أن يكون تنفيذها ضمن المواصفات المطلوبة، وأن تكون ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها، ودعا المواطنين الى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لإنجاز هذه المشاريع الخدمية الستراتيجية.





يشار الى أن السيد السوداني كان قد أطلق في بداية الشهر الحالي الأعمال التنفيذية لأول ثلاثة مشاريع تعنى بفك الزحامات المرورية في بغداد، وهي المجسّر الرابط بين شارع فلسطين وشارع الداخل، شرقي بغداد، والمجسّر الرابط بين منطقة جميلة وامتداد شارع الجهاد - باب المعظم عبر قناة الجيش، والمجسّر الرابط بين تقاطع القدس وشارع 77 ومقترباته.

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