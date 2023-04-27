روسيا: أوبك+ لا ترى حاجة لخفض جديد لإنتاج النفط

2023/04/27 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، أن تحالف أوبك+ لا يرى حاجة لأي تخفيضات في إنتاج النفط بالرغم من ضعف نمو الطلب الصيني بأقل من المتوقع، لكنه شدد على أن المجموعة قادرة دائماً على تعديل سياستها.

وقال أيضاً إن روسيا وصلت إلى المستوى المستهدف لإنتاجها من النفط هذا الشهر بعد إعلانها عن خفض للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، أو ما يعادل خمسة بالمئة من إنتاجها، حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن عوائد روسيا النفطية ارتفعت بسبب تراجع الخصومات على خام الأورال.

وروسيا عضو في تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط والذي أعلن عن خفض الإنتاج الإجمالي للدول الأعضاء 1.16 مليون برميل يومياً في خطوة مفاجئة في وقت سابق هذا الشهر، وهي الخطوة التي وصفتهاالولايات المتحدة بأنها إجراء يفتقر إلى الحكمة.

وأضاف نوفاك أن من المتوقع تراجع انتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بنحو 20 مليون طن إلى حوالي 515 مليون طن هذا العام من 535 مليون طن في 2022 (بما يعادل عشرة ملايين برميل يومياً)، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقرير نشرته "رويترز" هذا الأسبوع.

وردا على سؤال حول ما إذا كان التحالف بحاجة لإجراء المزيد من التخفيضات للإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط، قال نوفاك "حسناً، لا، بالطبع لا.



لأننا اتخذنا قراراً (يتعلق بالخفض) قبل شهر، وهو القرارالذي سيطبق اعتبارا من مايو".

وأضاف أن التحالف لا يتوقع نقصا في إمدادات النفط في الأسواق العالمية بعد خفض الانتاج كما توقعت وكالة الطاقة الدولية.



وكانت الوكالة قالت إن خفض الانتاج يخاطر بتفاقم عجز إمدادات النفطفي النصف الثاني من العام.

وقال نوفاك "في رأيي أن السوق متوازنة الآن، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي اُتخذت في وقت سابق، وكذلك الخفض الذي قمنا به، والتخفيضات التي شهدنها في دول أخرى".

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