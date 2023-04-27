المالية النيابية تستضيف وزير التخطيط لمتابعة مناقشة قانون الموازنة

2023/04/27 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، استضافة وزير التخطيط لمتابعة مناقشة قانون الموازنة.

وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني قد أكد أمس قائلا: “قررنا ان تكون اجتماعات اللجنة بشكل يومي على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة لانضاج قانون الموازنة والتعديل عليه”.

وأضاف، أن “اعداد جدول خاص باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين للاطلاع على التخصيصات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والاطلاع على احتياجاتها”.

وشدد على “ضرورة تطوير ودعم القطاع الخاص بهدف امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين وأصحاب الكفاءات والملاكات الوسطية”.

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