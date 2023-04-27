ساويرس يجدد دعمه لـ

2023/04/27 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الملياردير المصري، نجيب ساويرس، أن يكون موقفه الداعم لقائد قوات الدعم السريع مرتبط بالتنقيب عن الذهب في السودان الذي يعيشه على وقع معارك دامية.

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