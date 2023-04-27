السوداني يطلق مشروعين من مشاريع فك الزحامات المرورية في بغداد

2023/04/27 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مشروعين من مشاريع فك الزحامات المرورية في منطقتي الدورة والكاظمية ببغداد.وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن […]

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