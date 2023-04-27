في الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية معدات ثقيلة ومنظومات متطورة ومنتجات مختلفة تصنع ببصمة عراقية

2023/04/27 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكتفي الشركة العامة للصناعات

الهيروليكية التابعة الى وزارة الصناعة

بقفزة واحدة في تغيير نمط انتاجها

السابق بل حققت مجموعة قفزات تمنكت من

خلالها من تصنيع المعدات الثقيلة مثل

كابسات النفايات والصهاري

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