هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة 2020 - 2021 لمراجعة مكاتبها على وجه السرعة

2023/04/27 | 12:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكاتبها ستعمل بدوام كامل طيلة أيام الاسبوع وخلال العطل الرسمية.

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