طائرات القوة الجوية تباشر بنقل الرعايا والجالية العراقية من السودان (صور)

2023/04/27 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، مباشرة طائرات القوة الجوية بنقل الرعايا والجالية العراقية من دولة السودان.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والأوامر الصادرة من وزير الدفاع، باشرت طائرات القوة الجوية العراقية ومن خلال طائرات النقل c130، بنقل الرعايا والجالية العراقية المقيمين في دولة السودان الشقيقة إلى العراق".

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