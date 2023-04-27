بغداد.. إصابة 4 اشخاص إثر خلافات عشائرية

2023/04/27 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنافاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة اربعة اشخاص بسبب خلافات عشائرية بين "اولاد عم" في العاصمة بغداد

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