2023/04/27 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز
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السومرية نيوز – امنافاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة اربعة اشخاص بسبب خلافات عشائرية بين "اولاد عم" في العاصمة بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. إصابة 4 اشخاص إثر خلافات عشائرية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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