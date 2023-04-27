2023/04/27 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – امنكشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، تفاصيل حادث سرقة عجلة من منطقة الكرادة وضبطها مع السارق في محافظة السليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل سرقة سيارة من الكرادة وضبطها في سليمانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل سرقة سيارة من الكرادة وضبطها في سليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).