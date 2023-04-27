2023/04/27 | 12:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت بيانات التعداد السكاني العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، وصول...

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: عدد سكان العراق وصل إلى 45.5 مليون نسمة أولاً على المسلة.

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