رونالدو والنصر السعودي.. صدمة النتائج وأسباب التراجع

2023/04/27 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض النصر السعودي هذا الموسم لضربة موجعة واقترب من الخروج بموسم صفري في أول موسم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فما أسباب تدهور النتائج وتراجع المستوى مع اقتراب نهاية الموسم.

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