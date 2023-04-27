2023/04/27 | 13:21 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تشكل لجنة لتحديد احتياجات تربية ذي قار من الملاكات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/27 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تشكل لجنة لتحديد احتياجات تربية ذي قار من الملاكات) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تشكل لجنة لتحديد احتياجات تربية ذي قار من الملاكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).