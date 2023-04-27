خلال تكريمه الفائزين بمهرجان الزهور الدولي ممثل السيستاني: حافظوا على ابداعكم وابتعدوا عن الغرور

2023/04/27 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل السيستاني خلال تكريم صفوة من

قسم الزينة والتشجير التابع للعتبة

الحسينية المقدسة ممن حصلوا على

المرتبة الاولى في معرض الزهور الدولي

الذي اقامته امانة بغداد وللمرة

العاشرة على التوالي، وجميع ال

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