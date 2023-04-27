بينهم سوريون.. العراق يعلن إجلاء قرابة 250 شخصا من السودان

2023/04/27 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت طائرات القوة الجوية العراقية،

اليوم الخميس ، بنقل الرعايا والجالية

العراقية المقيمين في دولة السودان إلى

البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب، إن

عملية نقل الرعايا تجري من خلال طائرات

النقل

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