يچد ابو كلاش

2023/04/27 | 13:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي ذلول الشوگ برض الشوگ نخله ولا ساعة من الحسرات نخلة صرت مثل ال إله بالشام نخلة الثمر للغير وآنا النوح اليه -منقول- إنه لمن المؤسف حقا في عراقنا...أكمل القراءة ←

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