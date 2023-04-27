2023/04/27 | 13:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hj-Dlh13Zng

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ‏تثبيت الأسنان بعد التقويم مع الدكتور هيثم الراوي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ‏تثبيت الأسنان بعد التقويم مع الدكتور هيثم الراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).