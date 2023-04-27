خلال يومين.. المرور تعلن إنجاز نحو 11 ألف معاملة مرورية

2023/04/27 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الخميس، انجاز نحو 11 ألف معاملة مرورية خلال يومين اثنين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " مدير المرور العامة اللواء الحقوقي محمد جواد التميمي أعلن إنجاز 7 آلاف معاملة مرورية يوم أمس الأربعاء، فيما بلغت لغاية ظهر اليوم نحو 4 آلاف معاملة".

وأشار مدير المرور العامة الى أن" المديرية تواصل إنجاز المعاملات المرورية بانسيابية تامة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها"، مبينا أن "ذلك تحقق بجهود استثنائية من قبل العاملين في المديرية وأن هناك صيانة دورية للنظام".

واكد أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وضع برامج تعمل على تطوير نظام تسجيل المركبات بالشكل الذي يتناسب مع أعداد المعاملات الواردة الى المديرية".

من جانبه، أكد مدير التسجيل العميد علي أحمد عبد، بحسب البيان أن "هناك استنفاراً تاماً للعاملين في مواقع التسجيل من أجل خدمة المواطنين بالمستوى الذين يليق بهم وإنجاز معاملاتهم ومتابعتها أولاً بأول"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد إنجازا أكثر للمعاملات ووفق الخطط المرسومة لمديرية المرور".

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