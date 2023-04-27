2023/04/27 | 13:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PCBeekQEGJA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس كوريا الجنوبية يغني خلال حفل عشاء بالبيت الأبيض ويترك الرئيس الأميركي والحاضرين في حالة دهشة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس كوريا الجنوبية يغني خلال حفل عشاء بالبيت الأبيض ويترك الرئيس الأميركي والحاضرين في حالة دهشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).