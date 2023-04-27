محققون أوروبيون يستجوبون مساعدة حاكم مصرف لبنان في تحقيق فساد

2023/04/27 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجوب محققون أوروبيون في بيروت، الخميس، مساعدة حاكم مصرف لبنان في إطار تحقيقاتهم فيما إذ كان قد اختلس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.

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