البنك المركزي يعلن إطلاق نظام تقارير الرقابة المصرفية

2023/04/27 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، إطلاق نظام تقارير الرقابة المصرفية (BSRS).

وذكر البنك في بيان، أن "النظام الجديد سيجمع البيانات المالية من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المتمثّلة بـ(جداول البيانات الفصلية للمصارف، وجداول حجز الاحتياطي الإلزامي، وجداول ميزان المراجعة للمؤسسات المالية غير المصرفية، وجداول السيولة وكفاية رأس المال، وبيانات الشمول المالي)، فضلاً عن بيانات السجل الدائم لكُلّ مصرف أو مؤسسة مالية غير مصرفية ومجازة من هذا البنك، وتوحيد قاعدة بيانات رموز هذه المصارف والشركات وفروعها". وأوضح البنك، أن "النظام يزوّد دائرة مراقبة الصيرفة ودوائر البنك المختلفة بتصوّر واضح عن الوضع المالي للمؤسسات المالية من خلال الاعتماد على الإمكانات التي تقدّمها التكنولوجيا الحديثة في تحميل البيانات وتدقيقها، بما يُمكّن السلطات التنظيمية من مراقبة السلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بصورة أسرع وأدق، وتمكين البنك من تدارك المخاطر المحتملة داخل المؤسسات المالية". وأضاف البيان، أن "إطلاق نظام تقارير الرقابة المصرفية (BSRS) يأتي تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية التي وضعها البنك المركزي العراقي في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بأدوات الرقابة المصرفية وتقليص المخاطر من خلال اعتماد التقنيات التنظيمية وأتمتة الفعاليات والوظائف التي يضطلع بها البنك المركزي ودوائره لتنظيم عمل القطاع المصرفي العراقي".

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