مشاريع لفك الزحامات المرورية في منطقتي الدورة والكاظمية ببغداد

2023/04/27 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يطلق مشروعين من...

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