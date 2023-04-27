سلم الرواتب الجديد يجب أن يقفز فوق الرواتب المزدوجة والمخصصات العالية الممنوحة لاعتبارات سياسية

2023/04/27 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يقترح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلغاء الرواتب المكررة والمزدوجة وتخفيض...

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