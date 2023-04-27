2023/04/27 | 13:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JaG9_XE6Vrs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء بمناسبة المباشرة بعدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الوزراء بمناسبة المباشرة بعدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).